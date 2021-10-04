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ميقاتي: الحكومة في صدد اتخاذ سلسلة من التدابير والاجراءات لتوفير الحد الأدنى من مقومات الصمود للاسلاك العسكرية والامنية وسائر العاملين في القطاع العام

Lebanon 24
04-10-2021 | 06:27
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