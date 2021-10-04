أخبار عاجلة

خبراء الأمم المتحدة: أدلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا

Lebanon 24
04-10-2021 | 07:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة تستنكر احتجاز ليبيا لمهاجرين في طرابلس
lebanon 24
04/10/2021 20:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الجزائرية: ندعو لانسحاب تدريجي ومنظم للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا برعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الدول المجاورة
lebanon 24
04/10/2021 20:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من اختفاء مهاجرين معتقلين في ليبيا
lebanon 24
04/10/2021 20:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مساهمة مالية فرنسية بمئة مليون يورو ضمن خطة الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية في أفغانستان
lebanon 24
04/10/2021 20:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:11 | 2021-10-04
12:56 | 2021-10-04
12:45 | 2021-10-04
12:43 | 2021-10-04
12:33 | 2021-10-04
12:30 | 2021-10-04
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website