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وزير خارجية مصر: أكدنا على أهمية حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

Lebanon 24
04-10-2021 | 07:45
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