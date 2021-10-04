أخبار عاجلة

"العربية" عن وسائل إعلام تونسية: الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة يوم غد

Lebanon 24
04-10-2021 | 08:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
تشكيلة الحكومة الجديدة: نجلا رياشي وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية - جورج قرداحي وزيراً للإعلام
lebanon 24
04/10/2021 20:16:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الإعلان في الجزائر عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن
lebanon 24
04/10/2021 20:16:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني: العملية في جنين ورام الله استهدفت عناصر من حركة حماس (العربية)
lebanon 24
04/10/2021 20:16:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء.. الإمارات تعلن تشكيلة الحكومة الجديدة
lebanon 24
04/10/2021 20:16:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:11 | 2021-10-04
12:56 | 2021-10-04
12:45 | 2021-10-04
12:43 | 2021-10-04
12:33 | 2021-10-04
12:30 | 2021-10-04
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website