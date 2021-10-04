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الخارجية الإيرانية: ندعو بغداد واربيل للتصدي لـ"الزمر الإرهابية" في كردستان العراق

Lebanon 24
04-10-2021 | 08:25
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