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"أياتا": خسائر شركات الطيران جراء "كورونا" في 2021 بلغت أكثر من 51 مليار دولار

Lebanon 24
04-10-2021 | 09:05
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