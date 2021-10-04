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مريض بحاجة ماسة للبلاكات دم من فئة AB+ في مستشفى الرسول الأعظم للتواصل 70185658

Lebanon 24
04-10-2021 | 09:47
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مريض بحاجة ماسة لدم فئة A+ في مستشفى الرسول الأعظم ... للتبرع الاتصال على الرقم :70944703
lebanon 24
04/10/2021 20:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مريضة بحاجة لدم فئة O+ في مستشفى الرسول الأعظم اليوم وغداً\ للتواصل: 70632591
lebanon 24
04/10/2021 20:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
‏مريض بحاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة ab+ في مستشفى السان جورج، للتواصل على الرقم: 70209922
lebanon 24
04/10/2021 20:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مريضة بحاجة ماسة إلى دم من فئة B+. عدد الأكياس: ٤ في مستشفى أوتيل ديو. للتواصل الاتصال: 71/746229
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04/10/2021 20:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
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