أخبار عاجلة

أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: شعرنا أن القضاء في لبنان اليوم لا يزال فيه بعض الخير

Lebanon 24
04-10-2021 | 10:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أهالي ضحايا انفجار المرفأ: نطلب من الشعب اللبناني أن يقف إلى جانبنا من دون تسييس أو طائفية فهذه الجريمة طالت الجميع
lebanon 24
04/10/2021 20:19:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي ضحايا انفجار المرفأ: من يهاجم القضاء وأهالي 4 آب هو المتهم الاساسي فنحن لا نقبل بتهديد القاضي في وسط العدلية ونرفض تسييس قضيتنا
lebanon 24
04/10/2021 20:19:16 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: القضاء اللبناني يحقّق في مسبّبات انفجار المرفأ وظروفه، وفي المسؤوليات الإدارية، ولديه العديد من المدعى عليهم والموقوفين. ويبقى أن يظهر التحقيق، وهو لا يزال سرياً، من أين أتت المواد المتفجرة، ولماذا دخلت الى مرفئنا، ومن هي الجهة الحقيقية التي تقف
lebanon 24
04/10/2021 20:19:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي ضحايا انفجار المرفأ: غريب كيف أن الطبقة كلها اتفقت علينا وعلى القاضي بيطار عندما اقترب من الحقيقة وليست المرة الاولى التي يُهدد فيها بيطار والأغرب أنه لم يصدر أي موقف من الدولة ردا على التدخل في القضاء وتهديد القاضي
lebanon 24
04/10/2021 20:19:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:18 | 2021-10-04
13:11 | 2021-10-04
12:56 | 2021-10-04
12:45 | 2021-10-04
12:43 | 2021-10-04
12:33 | 2021-10-04
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website