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الشركة المشغلة لخط الغاز نورد ستريم 2 بين ألمانيا وروسيا تعلن بدء عمله

Lebanon 24
04-10-2021 | 10:58
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