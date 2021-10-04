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انتهاء اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام المنعقدة في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي

Lebanon 24
04-10-2021 | 11:04
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