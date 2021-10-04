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وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية: رئيس الحكومة طلب من وزير المال تقديم اقتراحات بشأن زيادة بدل النقل اليومي ومساعدة اجتماعية مؤقتة وإعداد مشروع قانون لتغطية مصاريف تأمين سير عمل المؤسسات

Lebanon 24
04-10-2021 | 11:30
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