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وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية: رئيس الحكومة طلب من وزير المال تقديم اقتراحات بشأن زيادة بدل النقل اليومي ومساعدة اجتماعية مؤقتة وإعداد مشروع قانون لتغطية مصاريف تأمين سير عمل المؤسسات
Lebanon 24
04-10-2021
|
11:30
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