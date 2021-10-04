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انتهاء العملية الأمنية بمقتل قائد الخلية الإرهابية وعنصرين آخرين وعنصر أمن في السودان

Lebanon 24
04-10-2021 | 11:40
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انتهاء العملية الأمنية في السودان بمقتل قائد الخلية الإرهابية وعنصرين آخرين وعنصر أمن في السودان
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مصادر لـ"الشرق": مصر طالبت بتسليم المطلوبين في الخلية الإرهابية والسودان وافق بشرط التنفيذ عقب التحقيقات
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الخارجية الأميركية: نرحب بالتزام رئيس وزراء السودان بتسليم البشير وآخرين للجنائية الدولية
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04/10/2021 20:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد مصري سيتجه إلى ⁧‫السودان‬⁩ لمناقشة عملية تسليم العناصرالإرهابية المتورطة بعمليات إرهابية في ⁧‫مصر‬⁩
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04/10/2021 20:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
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