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انخفاض أسهم فيسبوك بنسبة 5.6 بالمئة من جراء العطل الذي طال منصاتها (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
04-10-2021 | 13:11
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