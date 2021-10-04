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شركة فيسبوك تخسر نحو 20 مليار دولار وقيمتها السوقية تنخفض إلى 967 مليار دولار (سكاي نيوز)

Lebanon 24
04-10-2021 | 16:39
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