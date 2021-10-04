أخبار عاجلة

‏واتساب يؤكد عودة التطبيق إلى العمل ببطء وبحذر

Lebanon 24
04-10-2021 | 19:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
تعطّل تطبيق واتساب مرة أخرى في الولايات المتحدة بعد عودته لفترة قصيرة
lebanon 24
05/10/2021 07:46:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"واتساب": نُدرك أنّ بعض المستخدمين يواجهون مشكلات مع التطبيق في الوقت الحالي ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها
lebanon 24
05/10/2021 07:46:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان يؤكد التزام المكون العسكري بدعم وحماية الانتقال الديمقراطي والعمل مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والأطراف السياسية لتحقيق ذلك
lebanon 24
05/10/2021 07:46:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بوريل يؤكد أهمية العودة إلى منصة فيينا كـ"أولوية"
lebanon 24
05/10/2021 07:46:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:32 | 2021-10-05
00:30 | 2021-10-05
00:21 | 2021-10-05
00:10 | 2021-10-05
23:59 | 2021-10-04
23:56 | 2021-10-04
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website