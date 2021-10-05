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وزارة الداخلية بحكومة طالبان الانتقالية: طلبنا من جميع موظفات إدارة الجوازات العودة إلى عملهن

Lebanon 24
05-10-2021 | 03:26
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