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بوريل: نحتاج إلى إنشاء دفاع أوروبي مستقل ويجب أن نعرف كيفية مواجهة التزاماتنا الاستراتيجية

Lebanon 24
05-10-2021 | 03:36
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