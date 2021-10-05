28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
عون أكّد لوزير الدولة في الخارجية الألمانية أن لبنان بدأ اتصالاته مع صندوق النقد الدولي لإطلاق ورشة إصلاحية بالتزامن مع التدقيق المالي الجنائي وتحريك عجلة العمل الحكومي وتطوير قطاع الكهرباء وإعادة اعمار مرفأ بيروت
Lebanon 24
05-10-2021
|
04:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
عون: سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء وإعادة اعمار وتأهيل مرفأ بيروت والاهتمام سيتركز على النواحي الاجتماعية ومعالجة حالات الفقر وتحقيق التوازن النقدي
Lebanon 24
عون: سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء وإعادة اعمار وتأهيل مرفأ بيروت والاهتمام سيتركز على النواحي الاجتماعية ومعالجة حالات الفقر وتحقيق التوازن النقدي
05/10/2021 14:11:06
05/10/2021 14:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي في مؤتمر دعم لبنان: للمباشرة بالتدقيق المالي الجنائي وقيام لبنان بإصلاحات جذرية
Lebanon 24
رئيس البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي في مؤتمر دعم لبنان: للمباشرة بالتدقيق المالي الجنائي وقيام لبنان بإصلاحات جذرية
05/10/2021 14:11:06
05/10/2021 14:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
متحدثة باسم صندوق النقد الدولي: المناقشات مع لبنان ستركز على إصلاحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية
Lebanon 24
متحدثة باسم صندوق النقد الدولي: المناقشات مع لبنان ستركز على إصلاحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية
05/10/2021 14:11:06
05/10/2021 14:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: وزارة المالية اللبنانية استأنفت التواصل مع صندوق النقد الدولي
Lebanon 24
رويترز: وزارة المالية اللبنانية استأنفت التواصل مع صندوق النقد الدولي
05/10/2021 14:11:06
05/10/2021 14:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
أول تعليق لـ"واتساب" و"فيسبوك" بعد العطل التقني العالمي.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
أول تعليق لـ"واتساب" و"فيسبوك" بعد العطل التقني العالمي.. ماذا جاء فيه؟
12:24 | 2021-10-04
04/10/2021 12:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. خبرٌ هام عن الإنترنت في منازلكم بعد العطل التقني العالمي
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. خبرٌ هام عن الإنترنت في منازلكم بعد العطل التقني العالمي
14:20 | 2021-10-04
04/10/2021 02:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ينتظرها الزواج.. توقعات ماغي فرح لشهر تشرين الاول عاطفيًا
Lebanon 24
هذه الأبراج ينتظرها الزواج.. توقعات ماغي فرح لشهر تشرين الاول عاطفيًا
09:10 | 2021-10-04
04/10/2021 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل ليلة "سقوط" المواقع والتطبيقات العالميّة.. هل من هجمات الكترونية؟
Lebanon 24
تفاصيل ليلة "سقوط" المواقع والتطبيقات العالميّة.. هل من هجمات الكترونية؟
16:00 | 2021-10-04
04/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان عاجل من اوجيرو بشأن الانترنت بعد عطل "واتساب".. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
بيان عاجل من اوجيرو بشأن الانترنت بعد عطل "واتساب".. إليكم التفاصيل
12:58 | 2021-10-04
04/10/2021 12:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:10 | 2021-10-05
مسؤولون أميركيون: ماكرون شدد على أن مقترح تشكيل قوة أوروبية يتكامل مع حلف "الناتو"
07:08 | 2021-10-05
ماكرون يستقبل بلينكن في أول لقاء مع مسؤول أميركي منذ أزمة الغواصات
06:58 | 2021-10-05
نائب رئيس حكومة طالبان يجري محادثات في كابل مع المبعوث البريطاني الخاص لأفغانستان
06:41 | 2021-10-05
وزير المياه اليمني: تفادي انفجار خزان صافر مصلحة محلية وإقليمية ودولية
06:16 | 2021-10-05
وزير الدولة في الخارجية الالمانية نيلز آنين أكد خلال لقائه الرئيس عون دعم بلاده للبنان خصوصاً بعد تشكيل حكومة جديدة واستمرار هذا الدعم بعد الانتخابات التي شهدتها المانيا
06:12 | 2021-10-05
وزير الكهرباء المصري لـ"الشرق": الربط الكهربائي مع السعودية حجمه 3 آلاف ميغاواط
فيديو
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
01:00 | 2021-10-04
05/10/2021 14:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
03:58 | 2021-10-03
05/10/2021 14:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
02:00 | 2021-10-03
05/10/2021 14:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact