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عون أكّد لوزير الدولة في الخارجية الألمانية أن لبنان بدأ اتصالاته مع صندوق النقد الدولي لإطلاق ورشة إصلاحية بالتزامن مع التدقيق المالي الجنائي وتحريك عجلة العمل الحكومي وتطوير قطاع الكهرباء وإعادة اعمار مرفأ بيروت

Lebanon 24
05-10-2021 | 04:35
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