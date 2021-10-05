أخبار عاجلة

توقيع عقود مشروع ترسية مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر

Lebanon 24
05-10-2021 | 04:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مصر والسعودية توقعان عقود الربط الكهربائي
lebanon 24
05/10/2021 14:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
‬⁩ وزير الكهرباء المصري: تعاون كبير بين السعودية ومصر في مجال الربط الكهربائي
lebanon 24
05/10/2021 14:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس التعاون الخليجي: قطعنا شوطا كبيرا في مشروع الربط الكهربائي مع العراق
lebanon 24
05/10/2021 14:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الكهرباء المصري لـ"الشرق": الربط الكهربائي مع السعودية حجمه 3 آلاف ميغاواط
lebanon 24
05/10/2021 14:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:10 | 2021-10-05
07:08 | 2021-10-05
06:58 | 2021-10-05
06:41 | 2021-10-05
06:16 | 2021-10-05
06:12 | 2021-10-05
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website