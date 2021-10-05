أخبار عاجلة

وزارة العدل الفرنسية: سجين يأخذ حارسي أمن رهينتين وإصابة أحدهما بجروح في سجن شمال غربي البلاد (سكاي نيوز)

Lebanon 24
05-10-2021 | 05:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المتحدثة باسم وزارة العدل الأميركية نيكول ناڤاس لـ "سكاي نيوز عربية": لن نعلق على أي فرضية قرصنة إلكترونية حتى الآن ونراقب الوضع
lebanon 24
05/10/2021 14:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 4 أشخاص بينهم عناصر أمن وإصابة 15 في هجوم لداعش على مجلس عزاء شمال بغداد (سكاي نيوز)
lebanon 24
05/10/2021 14:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني يعلن مقتل شخص خلال مواجهات في محافظة لورستان غربي البلاد (سكاي نيوز)
lebanon 24
05/10/2021 14:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن مصادر إعلامية أفغانية: مقتل مسلح من طالبان وإصابة آخرين إثر تفجير استهدف عربة تابعة للحركة في مدينة جلال آباد
lebanon 24
05/10/2021 14:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:10 | 2021-10-05
07:08 | 2021-10-05
06:58 | 2021-10-05
06:41 | 2021-10-05
06:16 | 2021-10-05
06:12 | 2021-10-05
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website