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وزير الدولة في الخارجية الالمانية نيلز آنين أكد خلال لقائه الرئيس عون دعم بلاده للبنان خصوصاً بعد تشكيل حكومة جديدة واستمرار هذا الدعم بعد الانتخابات التي شهدتها المانيا

Lebanon 24
05-10-2021 | 06:16
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