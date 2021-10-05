وزير الدولة في الخارجية الالمانية نيلز آنين أكد خلال لقائه الرئيس عون دعم بلاده للبنان خصوصاً بعد تشكيل حكومة جديدة واستمرار هذا الدعم بعد الانتخابات التي شهدتها المانيا

Lebanon 24