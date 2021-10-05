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مسؤولون أميركيون: ماكرون شدد على أن مقترح تشكيل قوة أوروبية يتكامل مع حلف "الناتو"

Lebanon 24
05-10-2021 | 07:10
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