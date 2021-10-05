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دبلوماسي أوروبي لـ"رويترز": إيران تسعى لفرض أمر واقع نووي قبل العودة للمفاوضات ونيتها العودة إلى المفاوضات بلا معنى

Lebanon 24
05-10-2021 | 07:44
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