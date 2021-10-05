بوشيكيان للـ"أم تي في": لدينا الآن 6 رخص قيد الإنشاء في قطاع صناعة الدواء وسنضع روزنامة للقطاعات التي تنقص لبنان بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي

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