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وزير البترول والثروة المعدنية المصري: وضعنا خارطة طريق مع لبنان بشأن إمدادات الطاقة وسنحاول إنهاء جميع إجراءات توريد الغاز المصري إلى لبنان قريبا

Lebanon 24
05-10-2021 | 09:02
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