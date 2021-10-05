26
o
بيروت
26
o
طرابلس
21
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
فرنسا: سنلجأ للتحكيم ضد بريطانيا بشأن بريكست إذا لزم الأمر
Lebanon 24
05-10-2021
|
09:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
فرنسا: أوروبا ستتخذ إجراءات ضد بريطانيا لعدم التزامها باتفاق بريكست (العربية)
Lebanon 24
فرنسا: أوروبا ستتخذ إجراءات ضد بريطانيا لعدم التزامها باتفاق بريكست (العربية)
05/10/2021 21:03:52
05/10/2021 21:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تطلب من الاتحاد الأوروبي تعليق بنود اتفاق ما بعد بريكست بشأن ايرلندا الشمالية
Lebanon 24
بريطانيا تطلب من الاتحاد الأوروبي تعليق بنود اتفاق ما بعد بريكست بشأن ايرلندا الشمالية
05/10/2021 21:03:52
05/10/2021 21:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الفرنسي: قد نعيد النظر بشأن كل الاتفاقيات المبرمة مع بريطانيا إذا لم يؤت المسار القانوني معها ثماره
Lebanon 24
رئيس الوزراء الفرنسي: قد نعيد النظر بشأن كل الاتفاقيات المبرمة مع بريطانيا إذا لم يؤت المسار القانوني معها ثماره
05/10/2021 21:03:52
05/10/2021 21:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان مشروعًا شعبويا (الشرق)
Lebanon 24
فرنسا: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان مشروعًا شعبويا (الشرق)
05/10/2021 21:03:52
05/10/2021 21:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. خبرٌ هام عن الإنترنت في منازلكم بعد العطل التقني العالمي
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. خبرٌ هام عن الإنترنت في منازلكم بعد العطل التقني العالمي
14:20 | 2021-10-04
04/10/2021 02:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم سعر" تنكة زيت الزيتون" مع افتتاح "البورصة"
Lebanon 24
اليكم سعر" تنكة زيت الزيتون" مع افتتاح "البورصة"
02:15 | 2021-10-05
05/10/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل ليلة "سقوط" المواقع والتطبيقات العالميّة.. هل من هجمات الكترونية؟
Lebanon 24
تفاصيل ليلة "سقوط" المواقع والتطبيقات العالميّة.. هل من هجمات الكترونية؟
16:00 | 2021-10-04
04/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الطوابير" عادت من جديد
Lebanon 24
"الطوابير" عادت من جديد
06:23 | 2021-10-05
05/10/2021 06:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 5 أبراج وفرص لا تتكرر قبل نهاية العام.. من هو الأوفر حظاً؟
Lebanon 24
مواليد 5 أبراج وفرص لا تتكرر قبل نهاية العام.. من هو الأوفر حظاً؟
02:00 | 2021-10-05
05/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:49 | 2021-10-05
مؤسس تليغرام: انضمام أكثر من 70 مليون مشترك جديد خلال تعطل فيسبوك (العربية)
13:27 | 2021-10-05
اليونان: اتفاق الدفاع مع فرنسا أكبر من كونه صفقة فرقاطات
13:24 | 2021-10-05
سفير إسرائيل في روسيا ردا على إيران: مزاعم وجود عسكريين إسرائيليين في ناغورنو كاراباخ هراء (العربية)
13:12 | 2021-10-05
بريطانيا تسجل 33869 إصابة و166 وفاة جديدة بكورونا (روسيا اليوم)
12:58 | 2021-10-05
التضخم وصل إلى 58% أب الماضي في أعلى معدل منذ ثورة الخميني (العربية)
12:56 | 2021-10-05
البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي يجري مباحثات مع نظيره الفرنسي في باريس في نهاية الأسبوع تحضيرا لاجتماع بايدن وماكرون (الحرة)
فيديو
الهند تطرح سيارة أنيقة واقتصادية بأسعار منافسة جدا! (فيديو)
Lebanon 24
الهند تطرح سيارة أنيقة واقتصادية بأسعار منافسة جدا! (فيديو)
11:00 | 2021-10-05
05/10/2021 21:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
01:00 | 2021-10-04
05/10/2021 21:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
03:58 | 2021-10-03
05/10/2021 21:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact