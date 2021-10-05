أخبار عاجلة

باسيل بعد إجتماع تكتل "لبنان القوي": إجراء الانتخابات في موعدها أمر يجب أن يكون مفروغا منه لأن لا شيء يبرّر عدم إجرائها

Lebanon 24
05-10-2021 | 10:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: تأكيداً على حُسن سير العملية الديمقراطيّة في لبنان تؤكّد الحكومة التزامها إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها كما وإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية
lebanon 24
05/10/2021 21:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي استقبل وفدا من تكتل "لبنان القوي" برئاسة باسيل (صور)
lebanon 24
05/10/2021 21:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب يغيب الإجتماع الدوري لتكتل لبنان القوي
lebanon 24
05/10/2021 21:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
جبران باسيل باسم تكتل لبنان القوي: أبلغنا الرئيس ميقاتي عدم رغبتنا المشاركة في الحكومة المقبلة
lebanon 24
05/10/2021 21:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:49 | 2021-10-05
13:27 | 2021-10-05
13:24 | 2021-10-05
13:12 | 2021-10-05
12:58 | 2021-10-05
12:56 | 2021-10-05
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website