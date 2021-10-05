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باسيل: المنتشرون هم 14 مليونا وهم لبنانيون بالصميم وأصحاب حقوق وليسوا مواطنين فئة ثانية ويجب ان يشعروا انهم مواطنون مكتملو الحقوق

Lebanon 24
05-10-2021 | 10:24
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