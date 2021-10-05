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باسيل: حق الاقتراع نفّذ ولا يجوز الغاؤه وحق الترشح والتمثيل بالدائرة 16 اقرّ وهو اكثر اهمية استراتيجياً ولا يجوز التراجع عنه

Lebanon 24
05-10-2021 | 10:32
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باسيل: لا يجوز التلاعب بقانون الانتخاب بحسب المصالح الانتخابية لكل طرف وانا لا اقول ذلك انطلاقاً من مصلحة انتخابية ولكن اقوم بمعركة حقوق للبنانيين
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05/10/2021 21:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"لا يجوز التلاعب بقانون الانتخاب"... باسيل: أقوم بمعركة حقوق للبنانيين
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05/10/2021 21:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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05/10/2021 21:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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