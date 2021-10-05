باسيل: لا يجوز التلاعب بقانون الانتخاب بحسب المصالح الانتخابية لكل طرف وانا لا اقول ذلك انطلاقاً من مصلحة انتخابية ولكن اقوم بمعركة حقوق للبنانيين

Lebanon 24