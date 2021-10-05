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وزير الاشغال علي حمية بعد لقائه الرئيس عون: الوفود الأجنبية أبدت استعدادها لمساعدة لبنان ومن الضروري إعادة تثبيت نظام جديد لإدارة مرفأ بيروت

Lebanon 24
05-10-2021 | 10:52
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