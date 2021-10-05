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الأمين العام للنيتو: المفاجأة لم تكن في عودة طالبان للسيطرة على أفغانستان لكن في سرعة حدوث ذلك (الجزيرة)

Lebanon 24
05-10-2021 | 12:41
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