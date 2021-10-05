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بايدن: ترشحت للرئاسة وعملت طوال مشواري السياسي لرفع مستوى الاقتصاد في البلاد

Lebanon 24
05-10-2021 | 16:11
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