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إسرائيل تقول إن المسيرات الإيرانية المفخخة وصلت إلى سوريا ولبنان في الفترة الأخيرة (الحدث)

Lebanon 24
06-10-2021 | 01:02
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