سليم عون لـ"صوت كل لبنان": الرئيس ميقاتي أظهر نجاحاً في تسيير الأمور من خلال طريقة التعاطي مع الألغام والعقبات من دون المسّ بالمسلّمات التي يؤمن بها

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