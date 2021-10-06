نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون لصوت لبنان: أذا كانت الفروقات الاستشفائية مبالغ بها يوجه إنذار للمستشفى لا حل دون الحصول على دعم خارجي وإلاّ سنكون من سيء الى سيء

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