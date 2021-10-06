بشارة الاسمر لـ "صوت لبنان": نحن نطالب بزيادة الاجور للقطاعين العام والخاص نحن بالعام 2017 طلبنا بان يكون الحد الادنى للاجور مليون ونصف رفع الحد الادنى للاجور هو الحد الادنى للعيش اللائق

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