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مقتل عدد من مقاتلي طالبان وإصابة آخرين في هجمات استهدفت مواقع تابعة للحركة شرقي أفغانستان (سكاي نيوز)

Lebanon 24
06-10-2021 | 03:17
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