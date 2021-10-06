أخبار عاجلة

بري للأسد: الرجال الذين صنعوا تشرين التحرير قادرون اليوم على صنع تشرين دائم في مواجهة الإرهاب والحصار

Lebanon 24
06-10-2021 | 04:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بري أبرق الى الاسد: قادرون على صنع تشرين يبقي سوريا قوية منيعة وعرينا للعروبة لا يضام
lebanon 24
06/10/2021 15:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: تؤكد الحكومة على هدفها المتمثل بحماية جميع اللبنانيين على إختلاف تطلُعاتهم لاسيما منهم الذين إنتفضوا في الساحات منذ السابع عشر من تشرين الاول 2019
lebanon 24
06/10/2021 15:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24
حدث فلكي هام في تشرين الأول سيؤثر على كافة الأبراج.. خبيرة تكشف
lebanon 24
06/10/2021 15:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24
من هي الأبراج الأكثر حظاً في شهر تشرين الأول 2021 ؟ إليكم توقعات ماغي فرح
lebanon 24
06/10/2021 15:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:27 | 2021-10-06
08:27 | 2021-10-06
08:15 | 2021-10-06
08:08 | 2021-10-06
08:01 | 2021-10-06
08:00 | 2021-10-06
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website