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وزير الكهرباء السوري: تم إنشاء جزء كبير من خط الربط الكهربائي بين الأردن ولبنان وسوريا وإعادة تأهيله

Lebanon 24
06-10-2021 | 05:53
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