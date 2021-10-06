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المطارنة الموارنة: تؤلمنا الهجرة المستمرة وهذا يستدعي وجوب توفير عناصر الاستقرار المطمئن وعلى المسؤولين في الدولة تأمين هذه المقومات لمنع استمرار هذا النزيف

Lebanon 24
06-10-2021 | 06:04
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