المطارنة الموارنة: تؤلمنا الهجرة المستمرة وهذا يستدعي وجوب توفير عناصر الاستقرار المطمئن وعلى المسؤولين في الدولة تأمين هذه المقومات لمنع استمرار هذا النزيف

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