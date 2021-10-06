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قرداحي: مجلس الوزراء وافق على قبول هبة مقدّمة من فرنسا عبارة عن 500 ألف لقاح "فايزر" وطلب من وزير المالية إعداد موازنة 2022

Lebanon 24
06-10-2021 | 11:41
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