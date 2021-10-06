قرداحي نقلاً عن رئيس الحكومة: التأكيد على ضرورة ضبط الأمن وحلّ الأزمة الاقتصادية وذلك من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي وضرورة إعادة الودائع المصرفية للمودعين

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