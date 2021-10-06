أخبار عاجلة

الخارجية التركية: المحادثات التشاورية مع اليونان بحثت حل المشاكل في البحر المتوسط

Lebanon 24
06-10-2021 | 12:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية التركية تُعلن عن مفاوضات مع اليونان في أنقرة الأسبوع المقبل
lebanon 24
07/10/2021 02:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونان تعتزم تقديم احتجاج لتركيا ضد "مضايقاتها" لإحدى سفن الأبحاث شرقي البحر المتوسط (سكاي نيوز)
lebanon 24
07/10/2021 02:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون لسكاي نيوز عربية: اليونان أبلغت واشنطن مخاوفها من تصاعد منسوب التوتر والاستفزازات التركية في شرق المتوسط وبحر إيجه
lebanon 24
07/10/2021 02:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24
‏وزير الدفاع التركي: نؤمن بإمكانية حل المشاكل مع ⁧‫اليونان‬⁩ بالحوار والوسائل السلمية
lebanon 24
07/10/2021 02:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:56 | 2021-10-06
18:37 | 2021-10-06
18:31 | 2021-10-06
18:28 | 2021-10-06
18:27 | 2021-10-06
18:26 | 2021-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website