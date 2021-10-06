أخبار عاجلة

ميقاتي: يهمنا استخراج النفط والغاز والتنازل عن حدودنا أمر غير وارد

Lebanon 24
06-10-2021 | 12:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ميقاتي طلب من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع اسرائيل من مباشرة اعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها
lebanon 24
07/10/2021 02:14:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: إذا أتى الوقت أنه ليس هناك شركات تريد الحفر لاستخراج النفط والغاز من المياه الاقليمية فنحن جاهزون للاستعانة بشركة ايرانية ولديها خبرة كبيرة
lebanon 24
07/10/2021 02:14:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: عرضنا للعلاقات الثنائية لا سيما ما بتعلق بموضوع الطاقة الذي سيكون محور مباحثات ثنائية مع وزيري الطاقة للتوصل الى استجرار الكهرباء من الاردن والغاز المصري الذي سيمر عبر سوريا والاردن باتجاه لبنان
lebanon 24
07/10/2021 02:14:19 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق أميركي صيني على خفض واردات بكين من النفط الإيراني
lebanon 24
07/10/2021 02:14:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:56 | 2021-10-06
18:37 | 2021-10-06
18:31 | 2021-10-06
18:28 | 2021-10-06
18:27 | 2021-10-06
18:26 | 2021-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website