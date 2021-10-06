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الجمهوريون يقترحون تسوية موقتة لتجنّب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها (أ ف ب)

Lebanon 24
06-10-2021 | 14:25
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