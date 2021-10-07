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أخبار عاجلة
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال باكستان إلى 20 قتيلا وأكثر من 200 جريح (سكاي نيوز)
Lebanon 24
07-10-2021
|
02:14
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