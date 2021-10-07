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يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان ترافقه السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو والوفد المرافق في السراي الحكومي الكبير.

Lebanon 24
07-10-2021 | 05:01
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