يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان ترافقه السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو والوفد المرافق في السراي الحكومي الكبير.

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