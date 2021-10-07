أخبار عاجلة

وزير الخارجية الايرانية بعد لقائه بري: كان تأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي وتأكيد على أهمية دور المقاومة

Lebanon 24
07-10-2021 | 05:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري يؤكد خلال لقائه غوتيريش ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول تشغيل وملء سد النهضة
lebanon 24
07/10/2021 17:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية العراقي: أكدنا ضرورة بناء العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي
lebanon 24
07/10/2021 17:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد لقائه نظيره الايراني: نتمنى نجاح المفاوضات التي تخوضها إيران مع السعودية
lebanon 24
07/10/2021 17:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون أكّد لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على دعم لبنان للجهود التي تُبذل لتعزيز التقارب بين دول المنطقة
lebanon 24
07/10/2021 17:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:38 | 2021-10-07
10:33 | 2021-10-07
10:28 | 2021-10-07
10:23 | 2021-10-07
10:10 | 2021-10-07
09:59 | 2021-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website