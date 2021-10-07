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عبد اللهيان بعد لقائه بري: أؤكد ان الجمهورية الايرانية ستقف دائما داعمة ومؤازرة للبنان ومساعدته على التخلص من المشكلات والاعباء التي يعاني منها في كافة المجالات

Lebanon 24
07-10-2021 | 05:43
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