عبد اللهيان بعد لقائه بري: أؤكد ان الجمهورية الايرانية ستقف دائما داعمة ومؤازرة للبنان ومساعدته على التخلص من المشكلات والاعباء التي يعاني منها في كافة المجالات

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